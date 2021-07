Agricoltura: Mipaaf, in Conferenza Stato-Regioni raggiunta l’intesa su provvedimenti nell’ortofrutta e nell’allevamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza Stato-Regioni ha oggi espresso l’intesa su alcuni decreti ministeriali riguardanti il riconoscimento e la gestione dell’attività delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo, cui si aggiungono provvedimenti nel settore dell’allevamento. Lo rende noto un comunicato del Mipaaf. Un primo decreto aggiorna alcune disposizioni necessarie a uniformare la normativa nazionale a quella comunitaria e a favorire la costituzione di organizzazioni di produttori nelle Regioni dove ancora non ve ne sono di riconosciute. Con il secondo provvedimento sono state invece concesse alcune importanti deroghe alle disposizioni nazionali, al fine di agevolare le organizzazioni di produttori nella realizzazione dei rispettivi programmi operativi per l’anno 2021 e superare i problemi causati dalla pandemia. Questi due provvedimenti testimoniano l’attenzione del governo nei confronti dei settori maggiormente rappresentativi dell’agricoltura italiana ed europea e si affiancano a quanto previsto per l’allevamento: raggiunta l’intesa su un terzo decreto che proroga ulteriormente al 31 dicembre 2021 la scadenza dei tesserini di abilitazione degli addetti qualificati alla classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini. La permanenza delle difficoltà derivanti dal Covid-19 infatti non permette ancora di procedere alla predisposizione dei corsi per il rinnovo dei tesserini. (Com)