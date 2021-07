© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assoluzione di Gianni Alemanno è una buona notizia, in primo luogo per lui umanamente e per i suoi cari ma anche per Roma e la sua classe politica che sono stati dipinti con toni foschi. Per questo è un bene per tutti che la Giustizia abbia accertato la sua estraneità". Lo dichiara in una nota Claudio Durigon, sottosegretario al Mef e coordinatore della Lega nel Lazio.(Com)