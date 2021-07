Municipio Roma XII: Picone (Lega), presidente non conosce confini territorio, su Facebook sbaglia su strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente M5s del Municipio Roma XII, Silvia Crescimanno "non conosce nemmeno i confini del municipio" perché "rilanciando su Facebook un annuncio dell'assessore al verde di Roma Capitale Laura Fiorini, presenta il resoconto del programma delle potature sul territorio citando due vie che però non ricadono sul territorio del Municipio XII come via di Villa Bonelli e via Ressa". Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega al Municipio XII, Giovanni Picone. "Dopo 5 anni la presidente del Municipio ci conferma di non conoscere nemmeno i confini del territorio. Vergognoso. E assurdo è presentare questo programma dopo anni di nulla sul fronte del verde e soprattutto di una gara di fatto affidata con almeno 3 anni di ritardo. C'è poco su cui gioire sul fronte della gestione del verde". (Com)