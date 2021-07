Omofobia: Salvini, avevo sopravvalutato Letta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Piuttosto che niente, è meglio piuttosto”: è il suggerimento che il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha dato al segretario del Pd Enrico Letta, parlando del ddl Zan durante un incontro sui referendum della giustizia al Palazzo delle Stelline di Milano. “Letta non lo conoscevo, ne avevo una buona reputazione al di là delle divisioni politiche, perché è stato presidente del Consiglio e poi ha insegnato a Parigi. Conoscendolo, devo dire - con tutto il rispetto - che da lontano l'avevo sopravvalutato”, ha detto Salvini. “A Letta - ha aggiunto - abbiamo detto: tieni buoni sei o sette articoli del ddl Zan che sono la polpa e l'anima. Togli dal campo - e te lo chiedono anche il Santo Padre e le associazioni di gay e lesbiche - quello che divide”, innanzitutto la creazione di “un nuovo reato di opinione” e poi “lascia i bimbi fuori dal dibattito”. “Spero che da qui a martedì ascoltino, se non me, l'appello del Santo Padre e della Cei, che non sono oscurantisti alla Orban. A Milano si dice: piuttosto che niente, è meglio piuttosto. Ho il dubbio che in questi anni il Pd abbia usato gay e lesbiche per fare una bieca battaglia politica e ideologica”, ha concluso il segretario della Lega. (Rem)