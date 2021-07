Roma: Acer, Elisabbetta Maggiani eletta presidente dei giovani imprenditori edili provinciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elisabetta Maggini è stata eletta presidente del Gruppo giovani imprenditori dell’Ance Roma - Acer per il quadriennio 2021-2025. "E’ un orgoglio essere la prima donna a presiedere l’Associazione giovani costruttori edili di Roma e Provincia - dichiara in una nota la neopresidente – soprattutto in un momento di grande cambiamento per il Paese e per il settore e l’edilizia". Per Elisabetta Maggini "Noi giovani abbiamo una responsabilità nei confronti delle nuove generazioni e abbiamo il compito di realizzare un altro futuro, più sostenibile, inclusivo e competitivo, più innovativo e digitale. Per questo, dobbiamo farci trovare pronti e sfruttare al massimo le nuove opportunità, in vista delle sfide che la Capitale dovrà affrontare. Roma sarà protagonista della ripresa economica e saranno fondamentali, per il rilancio della città, riqualificazione del territorio, dialogo con le istituzioni e sinergie tra le parti sociali. Noi saremo qui, a dare il nostro contributo, da imprenditori e cittadini convinti che Roma meriti di più". Il presidente dell’Ance Roma – ACER, Nicolò Rebecchini, nell’esprimere soddisfazione per l’importante incarico a cui è stata chiamata Elisabetta Maggini, le rivolge i migliori auguri di buon lavoro a nome di tutta l’Associazione.(Com)