Haiti: Hrw, autorità chiedano assistenza internazionale per indagini su omicidio presidente

- Le autorità haitiane dovrebbero richiedere assistenza internazionale per condurre indagini tempestive, approfondite e imparziali sull'omicidio del presidente Jovenel Moise e su altri recenti e gravi atti di violenza. Lo afferma l’organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) in un comunicato diffuso oggi. "Condanniamo l'assassinio del presidente di Haiti, Jovenel Moise, un atto criminale che mina la stabilità del paese", ha dichiarato Tamara Taraciuk Broner, vicedirettore Americhe di Human Rights Watch. "Le autorità haitiane, con il sostegno della comunità internazionale e di uno spaccato diversificato della società civile, dovrebbero adottare misure nel rispetto dei diritti per aiutare a fermare la violenza, chiamare a rispondere i responsabili e risolvere la crisi istituzionale in corso". Secondo l’Ong sebbene la linea di successione per il prossimo presidente non sia chiara le autorità haitiane dovrebbero fare del loro meglio per garantire indagini complete e indipendenti, preservare le prove, fornire capacità aggiuntive alla polizia nazionale e sicurezza e risorse ai funzionari giudiziari che lavorano su queste indagini. Per determinare il formato più efficace per la cooperazione internazionale con queste indagini, le autorità incaricate dovrebbero consultare figure chiave della società civile ed esperti internazionali, sostiene l'Ong. (segue) (Com)