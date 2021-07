Cina-Ue: ministro Esteri Wang a colloquio con Borrell, approfondire fiducia reciproca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e l'Unione europea dovrebbero gestire correttamente le controversie e approfondire la fiducia reciproca. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri Wang Yi in occasione di una video conferenza tenuta con Joseph Borrell, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. "La Cina e l'Ue sono due partner strategici commerciali, perciò reputiamo che le due parti abbiano la responsabilità di mantenere il dialogo aperto e la cooperazione attiva", ha detto Wang a Borrell. Da parte sua, Borrell ha affermato che le differenze non dovrebbero impedire gli scambi tra le due parti, aggiungendo che vi è spazio per una maggiore cooperazione in materia di ambiente, finanza, sport e controllo della pandemia di Covid. (Cip)