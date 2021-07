Copasir: Urso, durante audizione direttore Aisi affrontati temi terrorismo islamico e cyber-security

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Adolfo Urso, presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), in merito alla riunione di questa mattina segnala che "l'audizione del direttore dell’Aisi, generale Mario Parente, ha consentito al Comitato di approfondire le questioni inerenti la sicurezza nazionale anche in riferimento ai recenti episodi di cronaca che hanno fatto emergere l’efficienza del nostro servizio di intelligence". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Nel corso dell'audizione sono stati affrontati anche alcuni temi riguardanti l'area di competenza dell'Aisi quali le minacce del terrorismo islamico, il contrasto all'immigrazione clandestina e, infine, le questioni attinenti la cyber-security oggetto del decreto legge all'esame in questi giorni del Parlamento". (Com)