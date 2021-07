Campidoglio: De Priamo (Fd'I), ex maggioranza Raggi paralizza Aula, opposizioni firmino sfiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ex maggioranza di Raggi non riesce a portare avanti i lavori d'Aula e conferma il fallimento totale della consiliatura pentastellata. Ribadiamo l'appello alle forze d'opposizione a valutare la possibilità di una mozione di sfiducia, che non dovrebbe neanche essere necessaria se Raggi avesse il buon gusto di prendere atto del suo fallimento e con uno scatto di dignità si dimettesse, constatando la paralisi evidente dell'Assemblea capitolina". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Andrea De Priamo, a margine dei lavori dell'Assemblea capitolina rinviati a domani a causa del mancato numero legale.(Rer)