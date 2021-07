Nicaragua: Parlamento Ue chiede sanzioni per presidente Ortega e vicepresidente Murillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati europei condannano le leggi restrittive ideate per criminalizzare gli oppositori politici in Nicaragua, chiedono l'immediato rilascio di tutti i prigionieri politici detenuti arbitrariamente e invitano il Consiglio dell'Unione europea e gli Stati membri a estendere rapidamente l'elenco delle persone e delle entità sanzionate per includere il presidente Daniel Ortega e il vicepresidente Rosario Murillo, nonché la loro cerchia ristretta. Lo si apprende dal Parlamento europeo che ha spiegato che in una risoluzione adottata oggi i deputati condannano fermamente tutte le azioni repressive delle autorità nicaraguensi, in particolare le morti causate, contro i partiti dell'opposizione democratica e altri oppositori del regime. I deputati chiedono il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici detenuti arbitrariamente, tra cui i candidati pre-presidenziali, nonché altri attivisti dell'opposizione, difensori dei diritti umani e giornalisti. (segue) (Beb)