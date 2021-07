Nicaragua: Parlamento Ue chiede sanzioni per presidente Ortega e vicepresidente Murillo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, i deputati chiedono che il governo fornisca una prova immediata della vita e del luogo in cui si trovano i detenuti. Secondo l'Eurocamera, il regime nicaraguense sta approfondendo la sua deriva autoritaria, chiudendo lo spazio democratico e la mediazione internazionale per una soluzione pacifica del conflitto, impedendo chiaramente elezioni libere ed eque previste per il 7 novembre 2021. La risoluzione denuncia diverse leggi restrittive e punitive contro l'opposizione che sono state adottate negli ultimi anni. Queste leggi, affermano i deputati, istituzionalizzano la repressione e legalizzano gli atti brutali che sono stati commessi nel Paese sin dalla loro adozione. I deputati chiedono, quindi, l'immediata abrogazione delle leggi e il ripristino del dialogo inclusivo e della democrazia come unica via d'uscita pacifica dalla crisi politica, economica e sociale in Nicaragua. (segue) (Beb)