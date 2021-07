Campidoglio: Pelonzi (Pd), Aula bloccata da M5s che ha perso maggioranza, Raggi si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In modo irrituale oggi il presidente dell'Assemblea capitolina ha deciso di togliere la seduta d'Aula senza nemmeno ripetere gli appelli, perché è ormai evidente la fragilità di questa maggioranza, anzi ex maggioranza, e il risultato è che anche oggi non è stato votato alcun atto". Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Giulio Pelonzi, a margine dei lavori dell'Assemblea capitolina rinviati a domani a causa del mancato numero legale. "Il rischio di blocco istituzionale dovuto alla perdita di dieci consiglieri M5s - ha aggiunto - si sta sempre più concretizzando. Non si può chiedere alle opposizioni di fare la stampella della maggioranza: se vi sono atti indispensabili per la città vanno concordati di volta in volta in capigruppo, ma continuiamo a ripetere - ha concluso - che la cosa migliore sarebbe che la sindaca si dimettesse".(Rer)