Francia: ambasciatore Spagna risponde a governo, nessun timore per Covid questa estate

- I turisti francesi che vogliono recarsi in Spagna per le vacanze estive "non hanno niente da temere". Lo ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" l'ambasciatore della Spagna a Parigi, Jose Manuel Albares Bueno, dopo che il sottosegretario francese agli Affari europei, Clement Beaune, ha sconsigliato ai connazionali di recarsi nel Paese iberico o in Portogallo questa estate a causa del coronavirus. "Incoraggio tutti i francesi che lo vogliono ad andare questa estate in Spagna nel rigido rispetto delle misure sanitarie in vigore", ha detto il diplomatico. L'ambasciatore di Spagna ha poi invitato a non "indebolire" ulteriormente il settore del turismo, già duramente colpito dalla pandemia.(Frp)