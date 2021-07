Moldova: elezioni parlamentari, politica estera al centro della campagna elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader socialista Igor Dodon si è ripetutamente espresso a favore del riavvicinamento della Moldova all'Unione eurasiatica. Il Partito Sor sostiene invece la limitazione dell'influenza esterna. Anche il Blocco di Renato Usatii sostiene una politica estera bilanciata e propone una moratoria decennale sulle discussioni sulla posizione geopolitica della Moldova. Il Partito La nuova opzione storica propone di rimuovere la Moldova da un'area di conflitto geopolitico, ma senza spiegare come fare. In generale, un gran numero di candidati è favorevole all'adesione della Moldova all'Ue. Tra i favorevoli anche il Partito per lo sviluppo e il consolidamento della Moldova dell'ex primo ministro Ion Chicu, precedentemente sostenuto dai socialisti, che spesso hanno criticato le istituzioni occidentali e alcuni politici degli Stati membri dell'Ue. Anche il Partito democratico, criticato da Bruxelles quando era al potere per la violazione dei principi democratici, promette di garantire l'irreversibilità del cammino verso l'integrazione europea e il Partito ecologista verde vuole che l'adesione all'Ue sia dichiarata un obiettivo nazionale. Il Partito delle regioni considera invece il mantenimento delle relazioni con la Russia una delle sue principali priorità politiche. (segue) (Rob)