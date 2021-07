Roma: Rampelli (Fd'I), cambio sistema arruolamento montatori Ikea, chiesta convocazione a prefetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo incontrato il prefetto di Roma, Matteo Pientedosi per chiedere il suo intervento sul colosso dell'arredamento svedese Ikea, che ha creato una piattaforma sperimentale attraverso cui recluta personale non selezionato per il montaggio dei mobili". È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia commentando l'incontro con il prefetto di Roma Matteo Pientedosi. "Questa procedura ha determinato la marginalizzazione delle aziende specializzate e convenzionate con Ikea che da decenni garantiscono affidabilità e professionalità attraverso il duro lavoro di migliaia di operai. Attraverso questa piattaforma, chiunque si può iscrivere ed entrare nelle case dei clienti: percettori di reddito di cittadinanza, beneficiari di sussidi statali e persone con carichi pendenti. Far entrare dentro casa per il montaggio di cucine, divani e camere da letto persone senza requisiti tecnici né verifiche penali non é degno di una grande azienda multinazionale. Al prefetto, unitamente a una rappresentanza sindacale, ho chiesto di convocare Ikea facendosi chiarire la nuova procedura, il numero di persone che sta perdendo il lavoro, la ragione della mancata convocazione dei sindacati per condividere una tale follia. Contestualmente ho attivato il ministro competente anche attraverso la presentazione di un'interrogazione parlamentare".(Com)