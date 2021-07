Usa: crollo condominio in Florida, sale a 60 il conto delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 60 il bilancio delle vittime del crollo del condominio di Surfside, in Florida, avvenuto lo scorso 24 giugno. Lo ha reso noto la sindaca della contea di Miami-Dade, Daniella Levine Cava, secondo cui 35 delle vittime sono state identificate e 80 persone sono tuttora considerate come potenzialmente scomparse. “Stiamo lavorando senza sosta per recuperare le vittime e dare una risposta alle famiglie il più rapidamente possibile”, ha dichiarato la funzionaria in conferenza stampa, aggiungendo che i soccorritori stanno anche cercando di recuperare gli effetti personali delle vittime. “A questo punto – ha aggiunto Levine Cava – abbiamo davvero esaurito ogni opzione a disposizione della missione di ricerca e soccorso”. I soccorritori hanno interrotto il lavoro all’1.20 della scorsa notte per un minuto di silenzio in occasione delle due settimane dal crollo dell’edificio, che resta in gran parte ancora senza spiegazioni. Le squadre di soccorso sono giunge da tutta la Florida, dal Texas, da Israele e dal Messico. “Hanno fatto tutto quel che potevano”, ha detto questa mattina ai giornalisti il governatore della Florida, Ron DeSantis, secondo cui le operazioni andranno avanti fino a quando “ogni singola persona” non sarà trovata e identificata. (Nys)