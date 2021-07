Speciale infrastrutture: Giovannini, autostrade da rifare, giù i pedaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle previsioni con cui Bruxelles certifica il rimbalzo dell'economia nazionale, il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, trova parecchi spunti di riflessione sul cantiere Italia. "L'orientamento è favorevole", dice a "La Stampa", soddisfatto eppure preoccupato per rischi che non mancano, come il ritorno della pandemia che non vorremmo mai, i prezzi delle materie prime alle stelle e le troppe incognite sull'export. E' una estate micidiale per chi corre sulle varie 'A' nazionali. "Non è una tempesta estiva", ammette il ministro. Servono correttivi. Così, ricorda, da lunedì Aspi ha ridotto o azzerato alcuni pedaggi in Liguria per compensare i disagi. "Abbiamo 15 concessioni da rinegoziare - spiega il professore -. Proporremo ai gestori di adottare questa pratica, ovunque si renda necessario". Per quel che riguarda, invece, i soldi europei del Pnrr, "i fondi ci sono già. Domani (oggi chi legge) discuteremo con le Regioni come ripartire i fondi per il rinnovo ecologico degli autobus. Non è il Pnrr in senso stretto, ma sono i 30 miliardi che il governo ha messo nel fondo complementare, già disponibili. Per tutto luglio concorderemo con le Regioni come suddividere 6-7 miliardi destinati al rinnovo delle flotte, al materiale rotabile, alle ferrovie regionali, ai porti". (Res)