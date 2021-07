Speciale infrastrutture: "Politico", l'Ue cerca alternative alla Nuova via della seta cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi dei Paesi membri dell’Ue chiedono alla Commissione europea di sfruttare i prossimi nove mesi per elaborare un elenco di "progetti ad alto impatto e visibili" in grado di rivaleggiare con la Belt and Road Initiative ("Nuova via della seta"), il maxi progetto di trasporti e infrastrutture che Pechino intende realizzare per collegare l'Asia ai mercati europei e per estendere la sua influenza politica a livello internazionale. È quanto si legge nella bozza delle conclusioni del prossimo Consiglio Ue citata da “Politico”, secondo cui lunedì prossimo i ministri degli Esteri dell’Unione dovrebbero approvare quest’iniziativa. L’Ue tenta, quindi, una risposta anche se in evidente ritardo: il presidente cinese Xi Jinping ha lanciato il progetto della cosiddetta Nuova via della Seta circa otto anni fa, un’iniziativa che adesso ammonta a circa 2.500 milioni di dollari di progetti sparsi in vari Paesi asiatici ed europei. La strategia cinese, ricorda “Politico”, ha suscitato critiche su diversi fronti: Pechino è stata accusata di creare trappole del debito per alcuni Paesi partner, tra cui il Montenegro e lo Sri Lanka, attraverso progetti congiunti economicamente insostenibili. (Beb)