Grecia: Covid, governo deciderà prossima settimana su obbligo vaccino per alcune categorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco prenderà una decisione in merito all'obbligo del vaccino per alcune categorie professionali la prossima settimana. Lo ha annunciato la portavoce del governo di Atene, Aristotelia Peloni, durante una conferenza stampa. "Il governo annuncerà la prossima settimana le sue decisioni in merito all'obbligatorietà della vaccinazione per alcune categorie di dipendenti, poiché ha già le raccomandazioni pertinenti del Comitato per la bioetica", ha affermato. Alla domanda su quali categorie saranno interessate, ha esortato "pazienza fino alla prossima settimana". Secondo Peloni, la decisione si baserà sulle raccomandazioni della Commissione nazionale sulla bioetica. Inoltre, il governo all'inizio della prossima settimana fornirà dettagli sulle restrizioni per le attività ricreative al chiuso, compresa la ristorazione, che saranno consentite dal 15 luglio. (segue) (Gra)