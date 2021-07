Grecia: Covid, governo deciderà prossima settimana su obbligo vaccino per alcune categorie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo centro sanitario Keratsini è la "prova migliore" che il governo di Atene, nonostante le grandi crisi, non ha indietreggiato nell'impegno di essere concretamente dalla parte dei cittadini, ha dichiarato ieri il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, visitando il nuovo centro sanitario oggi in occasione del secondo anniversario dell'affermazione elettorale del suo partito Nuova democrazia (Nd) al voto nel 2019. "Non avrei potuto immaginare una visita più simbolica di quella di oggi", ha osservato Mitsotakis rinnovando l'invito ai cittadini a vaccinarsi contro il Covid-19. "I vaccini funzionano, sono efficaci e vi proteggono, proteggono noi tutti", ha affermato il premier ellenico secondo cui un'accelerazione del piano vaccinale è anche l'unica risposta contro la variante Delta che già imperversa nel Paese. (segue) (Gra)