Grecia: Covid, governo deciderà prossima settimana su obbligo vaccino per alcune categorie (3)

Il governo della Grecia prevede di introdurre, a partire dal 15 luglio, regole per permettere l'accesso in alcuni luoghi solo per coloro che sono vaccinati contro il Covid-19 o hanno contratto il virus negli ultimi sei mesi. Come spiegato nei giorni scorsi dal sottosegretario ellenico, Giorgos Gerapetritis, altri luoghi, saranno accessibili anche per coloro che non sono stati vaccinati purché abbiano un test rapido negativo all'ingresso. Secondo il sottosegretario greco, per quanto riguarda i privati spetterà ai singoli imprenditori decidere quale dei due modelli adottare ma in ogni caso sarà necessario esibire un certificato attestante la propria situazione riguardo il Covid-19. I ristoranti, i cinema ed i teatri che opteranno per la strategia di ammettere gli ingressi delle sole persone vaccinate potranno aumentare la propria capacità fino all'85 per cento (con mascherina obbligatoria nei teatri e nei cinema); mentre quelli che sceglieranno il modello "misto", con l'ingresso anche di coloro che dispongono di un test negativo, vedranno la capacità delle sale limitata al 50 per cento.