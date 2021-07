Grecia: Covid, governo deciderà prossima settimana su obbligo vaccino per alcune categorie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 24 giugno in Grecia l'uso della mascherina non è più obbligatorio negli spazi pubblici all'aperto non affollati. Il viceministro per la Protezione civile Nikos Hardalias ha chiarito nei giorni scorsi che, tuttavia, è ancora obbligatorio indossare una mascherina in tutti gli spazi pubblici al chiuso senza eccezioni, compresi nei mezzi di trasporto pubblico. Hardalias ha anche anticipato che da lunedì 28 giugno non ci sarà più il coprifuoco notturno (01:30-05:30); le persone vaccinate con entrambe le dosi di un vaccino possono frequentare i posti di lavoro e le palestre senza dover effettuare il tampone; il numero massimo di clienti seduti nei bar e ristoranti all'aperto sale a 10 per tavolo; il numero massimo di persone nelle spiagge a pagamento è fissato a 120 per mille metri quadrati. (Gra)