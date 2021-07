Spagna: Covid, regione Valencia chiede approvazione per nuovo coprifuoco notturno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della comunità valenciana, Ximo Puig, ha annunciato che chiederà al ministero della Giustizia spagnola di approvare un nuovo coprifuoco notturno nei comuni della regione con la più alta incidenza di coronavirus. La regione chiederà, inoltre, di limitare anche gli incontri sociali, sia in luoghi pubblici che privati, a dieci persone. Entrambe le misure comportano una limitazione della mobilità e del diritto di riunione per cui è necessario l'avallo della giustizia dopo la scadenza dello stato di emergenza nazionale il 9 maggio scorso. L'incidenza accumulata nella comunità valenciana, in particolare tra i giovani, è di 239,55 casi ogni 100 mila abitanti nelle ultime due settimane. Nel frattempo, seguendo il modello adottato anche da altre regioni, il governo locale ha deciso di chiudere nuovamente i locali notturni disporre da domani e fino al 25 luglio la chiusura alle 00:30.(Spm)