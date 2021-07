Russia: ministero Esteri, inaccettabili appelli Francia a non riconoscere vaccini russi e cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian secondo cui l'Ue non dovrebbe riconoscere i vaccini russi e cinesi sono "inaccettabili". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Si tratta di un ibrido tra razzismo, egemonismo imperiale e neonazismo: a interi popoli vengono negati pari diritti e opportunità, contrariamente a leggi, etica e morale, spingendo il mondo allo scontro in un momento in cui si attraversa il duro test della pandemia", ha scritto Zakharova sul suo canale Telegram. (Rum)