Inl: Bombardieri (Uil), bene via libera a Giordano, avanti per "zero morti sul lavoro"

- "Finalmente il magistrato Bruno Giordano ha ottenuto il via libera dal Csm che gli consente di ricoprire l’incarico di direttore capo dell’Istituto nazionale del lavoro (Inl). A lui vanno le nostre congratulazioni per il ruolo fondamentale che andrà a ricoprire per affrontare gli infortuni sul lavoro". Lo scrive su Twitter il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che aggiunge come per il suo sindacato "l’obiettivo resta quello di 'zero morti sul lavoro': in tale prospettiva, siamo pronti a dare il nostro contributo perché sia sanata questa piaga che continua a insanguinare il mondo del lavoro". (Rin)