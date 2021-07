Tre Mari: vicepremier slovacca, Iniziativa sia complementare a progetti Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iniziativa dei Tre Mari è un’opportunità unica per interconnettere la regione dell’Europa centro-orientale lungo l’asse nord-sud. Lo ha detto la vicepremier slovacca, Veronika Remisova, presente al vertice di due giorni dell’Iniziativa dei Tre Mari in corso a Sofia, in Bulgaria. L’Iniziativa si è fatta “più rilevante alla luce della crisi” indotta dalla pandemia di coronavirus. La vicepremier ha tenuto a precisare che le sue iniziative devono avvenire all’insegna di un principio di “complementarietà”. Un’importanza cruciale sta nel fatto che l’Iniziativa dei Tre Mari si mostri complementare all’Unione europea” in particolare nel rapporto tra i suoi progetti e “la politica di coesione, il green deal, il mercato unico digitale e il fondo per la ripresa e la resilienza”. L’iniziativa ha “un grande potenziale” nella “promozione della coesione nell’Unione”. “Importante è anche “il supporto mostrato da parte dell’amministrazione statunitense”, ha proseguito Remisova. (Vap)