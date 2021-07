Ex Ilva: Palombella (Uilm), grandissima preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una grandissima preoccupazione. E' quanto ha espresso Rocco Palombella, segretario generale Uilm, al termine del tavolo Ilva che si è svolto al Mise con tutte le parti interessate, azienda, sindacati, governo, territorio. "Oggi - ha spiegato - non abbiamo avuto nessun tipo di assicurazione, perché a distanza di settimane e di mesi non c'è un punto che possiamo considerare un punto di partenza. Non ci sono impegni formali su quale deve essere il tema vero", ossia su qual è il piano industriale che "non è mai stato discusso dal sindacato".(Rin)