Lavoro: Cgil, Cisl, Uil, necessaria una legge nazionale sulla non autosufficienza

- I segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil Rossana Dettori, Andrea Cuccello e Domenico Proietti hanno detto che apprezzano l'iniziativa del ministro del Lavoro Andrea Orlando volta a sollecitare azioni congiunte tra il suo ministero e il ministero della Salute al fine di predisporre in tempi brevi un disegno di legge che affronti le questioni sociali e sanitarie legate alla non autosufficienza. "Da anni", prosegue la nota, "Cgil, Cisl e Uil si battono per dotare il nostro Paese di una legge sulla non autosufficienza, tema oggetto di numerosi confronti con i ministeri, i gruppi parlamentari e la conferenza delle Regioni". Una legge "necessaria da approvare entro l'anno", concludono Dettori, Cuccello e Proietti, "incardinata nei progetti approvati del Pnrr, cornice indispensabile per rispondere ai bisogni delle persone disabili e non autosufficienti nell'ottica del pieno sviluppo dell'assistenza domiciliare e a garanzia delle cure e del sostegno alle famiglie". (Rin)