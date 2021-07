© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bella e attesa notizia è la Giga factory in Italia: come Mise abbiamo lavorato affinché questo accadesse. Lo ha sottolineato il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, sulla decisione annunciata oggi da Stellantis. "Ora - ha aggiunto - deve proseguire il confronto sul piano industriale con le parti interessate". (Com)