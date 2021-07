© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo periodo stiamo cercando, dopo molti anni in cui non veniva più fatto, di acquisire più opere possibili allo Stato con le risorse disponibili. Si tratta di opere importanti, è giusto che restino di proprietà pubblica". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, a margine della consegna della cittadinanza onoraria di Verona a Dante Alighieri presso palazzo Barbieri.(Rin)