Speciale infrastrutture: Spagna, "Cinco Dias", Acs ed Atlantia negoziano possibilità di lanciare nuovi progetti comuni

- I gruppi Acs ed Atlantia stanno analizzando la possibilità di lanciare nuovi progetti comuni. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Cinco Dias", Acs, la società spagnola presieduta da Florentino Perez e Atlantia stanno studiando il rafforzamento di Abertis come piattaforma per la crescita nel business autostradale e sul tavolo ci sono possibili operazioni societarie e l'integrazione delle imprese. In particolare, Acs è in contatto con diversi fondi di infrastrutture per creare un gigante autostradale. Per quanto riguarda le possibili operazioni societarie, Acs è disposta ad aprire il suo business delle strade a pedaggio, basato sulle concessioni di Iridium e il 50 per cento del capitale di Abertis, per consentire l'ingresso a un partner che apporti beni e capitale. L'entrata di 5 miliardi di euro nella liquidità del gruppo spagnolo con la prossima vendita della sua divisione Servizi Industriali alla francese Vinci, e la cessione da parte di Atlantia di 3 mila chilometri di autostrade italiane (Autostrade per l'Italia) per 9,1 miliardi "hanno messo entrambe le società in condizione di investire per rendere redditizia una tale montagna di denaro", spiega "Cinco Dias". (Spm)