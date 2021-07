Speciale infrastrutture: Anceferr, decidere presto su manutenzione e caro materiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Anceferr, l’Associazione nazionale dei costruttori ferroviari, Vito Miceli, si è detto fiducioso che le parole del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini "annuncino davvero fatti non più rinviabili sulla manutenzione delle infrastrutture e sul caro materiali". Miceli rilancia poi l’obiettivo sul Pnrr: “Opere di qualità realizzate da tutte le imprese di qualità, non soltanto quelle grandi”. “Il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili – dice Miceli - annuncia un intervento sul caro materiali con un emendamento al decreto Sostegni o con un decreto ad hoc a fine mese e ci invita, per il futuro, a far bene i conti prima di fare le offerte. E’ quello che facciamo sempre, ma, come lui stesso ribadisce e come credo tutti capiamo, si tratta di intervenire su un evento straordinario che nessuno aveva previsto”. “Il Pnrr disegnerà il futuro dell’Italia, ma d’accordo con il ministro, non abbiamo soltanto bisogno di realizzare il nuovo. Che le nostre infrastrutture siano vecchie e bisognose di lavori straordinari per la messa in sicurezza, è risaputo fin dal citato rapporto Ocse del 2009. Serve un investimento straordinario di manutenzione, servono risorse nella legge di Bilancio con l’obbligo di spesa nell’anno di esercizio. E’ vero, il tema è strutturale, noi ne siamo coscienti – conclude - ma ora è il momento che tutti dimostrino di avere questa consapevolezza e che non si tratta di una tempesta estiva”. (Rin)