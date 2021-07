Puglia: Leo, tre nuovi indirizzi Its per la scuola tecnica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leo ha detto: "Prendendo in considerazione i dati relativi all'export prima della pandemia da Covid-19, il valore delle esportazioni pugliesi è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, registrando performance da record relative all'incremento. La costante crescita delle esportazioni fa registrare un aumento della domanda di tecnici specializzati nel supporto alla internazionalizzazione delle imprese". Dunque ha concluso: "Ritengo che si tratti di una programmazione di buon senso che va a completare l'offerta formativa degli Its pugliesi. Nei prossimi mesi avvieremo i procedimenti amministrativi atti alla realizzazione delle nuove fondazioni in un confronto diretto con il Ministero dell'Istruzione e con il Ministero del Lavoro, anche in virtù della delega ricevuta dai colleghi assessori al ramo delle altre regioni italiane a trattare, in un tavolo ristretto, l'intero processo di riforma del sistema nazionale ITS e che mi ha già portato a relazionarmi con le Commissioni Istruzione e Cultura di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica". (Ren)