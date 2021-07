© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io sono solo l’allenatore della Roma, non voglio essere niente di più perché c’è tanto da fare. Il mio ruolo deve esserlo 24 ore al giorno". Lo ha detto il nuovo allenatore della As Roma José Mourinho che si è presentato oggi alla stampa in Terrazza Caffarelli, in merito a come ha ritrovato il calcio italiano dopo essere stato già nel Paese 11 anni fa alla guida dell’Inter. (Rer)