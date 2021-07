Croazia: von der Leyen, Paese maggior beneficiario Recovery in rapporto a sua economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 6,3 miliardi di euro, la Croazia sarà il maggior beneficiario dello strumento per il recupero e la resilienza rispetto alle dimensioni della sua economia. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Oggi la Commissione europea ha deciso di dare il via libera al piano di ripresa e resilienza della Croazia. Con 6,3 miliardi di euro, la Croazia sarà il maggior beneficiario dello strumento per il recupero e la resilienza rispetto alle dimensioni della sua economia", ha ricordato. "Il piano di ripresa della Croazia sosterrà misure cruciali che contribuiranno a costruire un futuro più verde e più digitale per tutti i cittadini croati. Ciò include riforme e investimenti per promuovere l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile, una migliore connettività, migliorare la digitalizzazione dei settori pubblico e privato e aumentare l'efficienza del sistema giudiziario. Staremo al fianco della Croazia in ogni fase per garantire che i progetti delineati in questo piano siano pienamente realizzati", ha aggiunto. (Beb)