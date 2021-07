Sanità: assessore Lazio, mamma bimbo disabile elogia personale San Camillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stato molto felice di ricevere il messaggio della mamma di un bimbo autistico di 9 anni che racconta l'esperienza vissuta presso l'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini dove il figlio ha affrontato un intervento di chirurgia odontoiatrica. Le parole della signora rivolte al personale medico e infermieristico dell'azienda ospedaliera e del centro Tobia mi hanno commosso". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, riportando anche il messaggio della madre. "Vorrei ringraziare ognuno di loro che con professionalità e sensibilità hanno permesso tutto ciò - scrive la madre del piccolo paziente -, grazie agli infermieri e al responsabile del centro Tobia che hanno permesso al peluche di mio figlio di andare in sala operatoria con lui, a tutti gli anestesisti che lo hanno addormentato come se lo stessero cullando, agli odontoiatrici che non ci hanno fatto aspettare, capendo quanto sia difficile per un bimbo autistico aspettare, sono grata a tutti loro, finalmente nel Sistema Sanitario ospedaliero pubblico esiste un progetto così importante e così funzionale". (segue) (Com)