Sanità: assessore Lazio, mamma bimbo disabile elogia personale San Camillo (2)

- L'assessore D'Amato tiene a sottolineare la gratitudine "alla mamma del bimbo che ha riconosciuto l'attenzione e la professionalità: 'in un momento così difficile di pandemia – scrive la signora - è così difficile trovare delle eccellenze': queste parole - continua D'Amato - sono un ristoro per chi lavora sempre per il benessere dei cittadini e per chi da oltre 520 giorni si impegna nella battaglia contro il Covid senza trascurare nessuno, rendendo il più possibile serena la degenza in ospedale a un bambino che già vive quotidianamente una situazione di vita difficile e impegnativa. Alla signora voglio esprimere la mia gratitudine per le sue parole, voglio ringraziare l'azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini e il Centro Tobia per il lavoro encomiabile che svolgono tutti i giorni, ma soprattutto tengo a fare i miei più sentiti auguri al piccolo di 9 anni che affronta la vita con coraggio insieme alla sua famiglia ogni giorno. Il Servizio sanitario regionale è a fianco di tutti i cittadini, ogni giorno", conclude l'assessore. (Com)