Croazia: Commissione Ue, sì a Pnrr, passo "importante" verso erogazione di 6 miliardi di euro (2)

- La valutazione della Commissione rileva che il piano della Croazia destina il 40 per cento della sua dotazione totale a misure a sostegno degli obiettivi climatici. Questi includono riforme e investimenti per promuovere la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la ricostruzione post terremoto degli edifici e la mobilità sostenibile. Le misure di adattamento ai cambiamenti climatici comprendono una migliore gestione delle risorse idriche e misure di protezione dalle inondazioni. Il piano migliorerà anche la ricca biodiversità in Croazia attraverso il ripristino di fiumi, pianure alluvionali e laghi. I regimi di sostegno agli investimenti sosterranno le imprese, comprese le Pmi, nella loro transizione verde. La valutazione della Commissione sul piano della Croazia rileva che destina il 20 per cento della spesa totale a misure a sostegno della transizione digitale. Ciò include investimenti e riforme a sostegno della connettività Gigabit, della digitalizzazione della pubblica amministrazione, dei trasporti, del sistema giudiziario e dell'istruzione superiore. Prevede inoltre l'aumento della copertura nazionale della banda larga per ridurre il divario digitale urbano-rurale e aiutare le imprese, comprese le Pmi, ad adattare le proprie operazioni all'ambiente digitale aumentando così la propria competitività. (segue) (Beb)