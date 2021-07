Croazia: Commissione Ue, sì a Pnrr, passo "importante" verso erogazione di 6 miliardi di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ritiene che il piano croato includa un'ampia serie di riforme e investimenti che si rafforzano reciprocamente che contribuiscono ad affrontare efficacemente tutte o una parte significativa delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Croazia dal Consiglio in il semestre europeo nel 2019 e nel 2020. Il piano si rivolge alle raccomandazioni per realizzare la riforma dell'istruzione attraverso misure che aggiornano i programmi scolastici, aumentano l'accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia e realizzano l'insegnamento su un unico turno di un'intera giornata. Le nuove politiche attive del mercato del lavoro volte a sostenere le competenze e i posti di lavoro verdi e digitali si rivolgeranno ai gruppi più vulnerabili, contribuendo così ad aumentare il basso tasso di occupazione della Croazia. Le sfide che riguardano il sistema di assistenza sociale croato vengono affrontate attraverso misure che migliorano la copertura, l'adeguatezza e l'orientamento delle prestazioni sociali e consentono lo sviluppo di nuovi servizi sociali. (segue) (Beb)