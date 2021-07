Croazia: Commissione Ue, sì a Pnrr, passo "importante" verso erogazione di 6 miliardi di euro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Commissione il piano dovrebbe migliorare la pubblica amministrazione e l'ambiente imprenditoriale in Croazia e affrontare gli ostacoli alla crescita e agli investimenti, come individuati nelle successive raccomandazioni del Consiglio. Il piano prevede misure per migliorare l'efficacia del sistema giudiziario e propone impegni concreti per ridurre la durata dei procedimenti giudiziari, ridurre l'arretrato giudiziario e migliorare la digitalizzazione delle procedure giudiziarie. Prevede inoltre il rafforzamento della prevenzione e delle sanzioni contro la corruzione. Il piano croato propone progetti in tutte e sette le aree faro europee. Si tratta di progetti di investimento specifici, che affrontano questioni comuni a tutti gli Stati membri in settori che creano posti di lavoro e crescita e sono necessari per la doppia transizione. Ad esempio, la Croazia ha proposto di stanziare 789 milioni di euro per la ristrutturazione completa di edifici privati e pubblici, il miglioramento delle competenze e l'istruzione dei lavoratori e degli esperti in energia e ristrutturazione post-terremoto e l'istituzione di sportelli unici, che contribuiranno a ridurre il pesante onere amministrativo nel processo di ristrutturazione. (segue) (Beb)