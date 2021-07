Iraq: milizie filo-iraniane, non compiamo attacchi contro l’ambasciata Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cosiddetto Coordinamento della Resistenza, gruppo di milizie irachene filo-iraniane che comprende fra gli altri i gruppi Kataeb Hezbollah, Kataeb Sayyid al Shuhada e Asaib Ahl al Haqq, non promuove attacchi contro l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad. Lo ha detto oggi il portavoce delle brigate Sayyid al Shuhada, Kazem al Fartusi, secondo cui “vi è una grande differenza tra l’ambasciata statunitense e le caserme militari: colpire le ambasciate è proibito dal Coordinamento della resistenza, e nessun elemento compreso nel Coordinamento può violare questa decisione”. Non vi è invece alcun divieto di colpire “caserme militari che potrebbero far parte dell’ambasciata statunitense”, ha detto Al Fartusi, citato dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq News”. “La Resistenza è un diritto del popolo, e questo diritto non può essere ristretto alle fazioni della Resistenza o al Coordinamento, dunque quando quest’ultimo parla esso è la lingua di alcune fazioni, note per nome e qualifica”, ha proseguito il portavoce, sottolineando d’altra parte che “nessuna fazione della Resistenza ha alcun potere sulle altre”. Se le milizie del Coordinamento della Resistenza avessero colpito l’ambasciata Usa, ha scritto su Twitter il leader di Asaib Ahl al Haqq, Kais al Khazali, “non avrebbero usato razzi Katyusha”. Le dichiarazioni delle milizie giungono poche ore dopo il lancio di tre razzi nei pressi dell’ambasciata degli Stati Uniti, nella cosiddetta Zona verde di Baghdad, mentre negli ultimi giorni si sono intensificati gli attacchi condotti da ignoti contro basi e strutture Usa e della coalizione internazionale nel Paese. (Res)