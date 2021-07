Colombia: Duque su rapporto Cidh, nessuno può raccomandare tolleranza con i crimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno può raccomandare a un Paese di essere tollerante nei confronti di atti di criminalità. Così il presidente colombiano Ivan Duque ha commentato l’informativa diffusa ieri dalla Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), secondo cui la risposta delle Forze di sicurezza della Colombia alle proteste sociali in atto da fine aprile si è basata su un "uso eccessivo e sproporzionato della forza”. “Noi siamo stati un governo e un Paese rispettoso della protesta pacifica”, ha detto Duque in dichiarazioni rilasciate alla stampa. (segue) (Mec)