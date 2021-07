Colombia: Duque su rapporto Cidh, nessuno può raccomandare tolleranza con i crimini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In modo ripetuto e in diverse regioni del Paese, la risposta dello Stato è stata caratterizzata dall'uso eccessivo e sproporzionato della forza", e in "molti casi l'azione ha compreso anche la forza letale", ha detto la presidente della Cidh, Antonia Urrejola in conferenza stampa. Il documento sgrana le diverse segnalazioni di possibili violazioni dei diritti umani ottenute ascoltando testimonianze dirette, visionando filmati, fotografie e ascoltando audio. Si denuncia l'impiego eccessivo anche di armi non letali, come "gas irritanti scaduti", l'uso di armi da fuoco contro "manifestanti o persone che non partecipavano alle proteste", azioni sferrate da elementi della forza pubblica "non sempre pienamente identificati" o - circostanza "estremamente preoccupante" - da "persone armate in borghese, alcune delle quali avrebbero agito con l'acquiescenza dei membri della polizia". (segue) (Mec)