- “Non voglio la Roma di Mourinho ma la Roma dei romanisti. Io sono uno di loro, uno in più, niente di più. La ‘Roma di Mourinho’ non mi piace”. Lo ha detto il nuovo allenatore della As Roma José Mourinho che si è presentato oggi alla stampa in Terrazza Caffarelli. (Rer)