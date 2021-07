Vaccini: Rozza (Pd) a Moratti, molti over 60 non vogliono Astrazeneca, pensi a soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molti over 60 non si vaccinano perché non vogliono Astrazeneca, non perché sono no vax. Per loro bisogna pensare a una soluzione". La consigliera regionale del Pd Carmela Rozza replica così alla vicepresidente Moratti che ha evidenziato che 400 mila over 60 non sono ancora vaccinati. "Cercare chi non si è vaccinato casa per casa - afferma Rozza - purtroppo non basta. Moltissimi over 60, soprattutto donne, non si vaccinano non perché sono folli no vax, ma perché non vogliono Astrazeneca. E la prova è che si prenotano, si presentano ai centri vaccinali, ma quando viene proposto loro Astrazeneca lo rifiutano e se hanno già fatto la prima dose non accettano il richiamo. Purtroppo l'informazione su questo vaccino è stata confusa e contraddittoria e ora è davvero difficile dissipare le paure dei cittadini". "Per queste persone- conclude Rozza- bisogna pensare a una soluzione. I vaccini sono l'unica arma che abbiamo per fronteggiare la pandemia, soprattutto ora che anche in Lombardia, come ha sottolineato Moratti, si sta diffondendo la variante delta. Dobbiamo adoperarci perché il maggior numero di persona ne possa beneficiare". (Com)