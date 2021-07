© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il via a voto dei 18enni in Senato "inizia una nuova era per le giovani generazioni: grande responsabilità ma anche diritto di scelta. Da adesso in poi milioni di giovani potranno fare la differenza. Loro, il nostro futuro". Lo scrive su Twitter il leader di Cambiamo e presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. (Rin)