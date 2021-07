Croazia: Gentiloni, Pnrr è opportunità storica per rilancio economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ha un'opportunità storica per rilanciare la propria economia con il piano di ripresa e resilienza. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Dopo essere stata duramente colpita dallo shock economico causato dalla pandemia, la Croazia ha ora un'opportunità storica per rilanciare la propria economia. La riuscita attuazione del piano di ripresa e resilienza convoglierà in Croazia 6,3 miliardi di euro, l'equivalente di non meno dell'11,6 per cento del Pil del Paese nel 2019", ha spiegato. "Questo finanziamento sosterrà misure cruciali per rafforzare la competitività digitale della Croazia e modernizzare le sue infrastrutture per l'energia, i trasporti e l'approvvigionamento idrico, promuovendo al contempo la transizione climatica e proteggendo l'ambiente", ha sottolineato. (Beb)