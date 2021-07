Calcio: Mourinho, Roma non vuole successo isolato, non parliamo di titoli ma di progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stampa parla "sempre di titoli. Noi parliamo di tempo, progetto, lavoro, è troppo facile dire 'titoli', è una promessa troppo facile. I titoli arriveranno, ma il club non vuole un successo isolato. Vuole arrivare lì e rimanere lì. Il successo isolato è più facile. Noi invece vogliamo sempre essere sostenibili". Lo ha detto il nuovo allenatore della As Roma Jose Mourinho che si è presentato oggi alla stampa in Terrazza Caffarelli.(Rer)