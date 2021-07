Etiopia: autorità provvisoria del Tigrè denuncia "atti di orrore" commessi dal Tplf, Onu condanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione provvisoria del Tigrè, nominata dal governo etiope nel novembre scorso dopo la momentanea presa di Macallè, ha invitato le Nazioni Unite e altri partner internazionali a condannare gli "atti di orrore malvagio e disumano" commessi dai combattenti del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) nella travagliata regione in conflitto. In una dichiarazione diffusa oggi, l'amministrazione ha affermato che i residenti nelle città di Raya, Enderta, Mekelle e Adigrat sospettati di sostenere il governo, così come i rifugiati eritrei, vengono "presi di mira e massacrati" regolarmente. "Non stiamo cercando persone o territori in particolare. Non ci sono dubbi, tuttavia, che non ci fermeremo davanti a nulla per proteggere la nostra gente", si legge in un messaggio pubblicato sull'account Twitter del governo locale. Ieri il portavoce del Tplf, Getachew Reda, ha dichiarato da parte sua che il Tplf non è "interessato ad accaparrarsi il potere o un territorio che non ci appartiene". L'amministrazione filo-governativa è stata incaricata di gestire la regione dopo che un'operazione militare ha estromesso i leader del Tplf nel novembre 2020, prima che i trigrini la riconquistassero entrando a Macallè lo scorso 28 giugno. (segue) (Res)