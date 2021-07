Segrate (Mi): ritrovati due ordigni bellici, bonifica nel weekend con l'evacuazione di quasi mille persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due ordigni inesplosi sono stati ritrovati durante i lavori di scavo nell'area di cantiere presso il terminal merci dello scalo ferroviario di via Rivoltana 50 a Segrate, in provincia di Milano. A seguito del ritrovamento - fa sapere una nota della Prefettura di Milano - è intervenuto sul posto il 10° Reggimento genio guastatori di Cremona. I due ordigni sono due modelli Mc, un Mk II e un Mk IV, entrambi di fabbricazione inglese, residui della seconda guerra mondiale. Pesano rispettivamente 227 e 226 chili e contengono 107,5 e 105 chili di esplosivo Tropex al loro interno. Lunghe entrambe all’incirca un metro, le due bombe hanno un diametro che arriva a sfiorare i 33 centimetri. La bonifica è prevista questo fine settimana: sabato 10 luglio, i militari del 10° Reggimento genio guastatori rimuoveranno i dispositivi di innesco sul posto e successivamente trasporteranno gli ordigni neutralizzati nel sito di brillamento individuato presso l'area verde del Comune di Segrate, tra le vie Bruno Buozzi e Gaber. Le operazioni di brillamento verranno eseguite domenica 11 luglio. Gli specialisti dell'Esercito Italiano - fa sapere la Prefettura - hanno già provveduto a creare le strutture di contenimento intorno agli ordigni, la cosiddetta “camera di espansione”, per ridurre i potenziali danni causati da un'esplosione accidentale, limitando così il raggio di sicurezza da 1.386 a 447 metri. Per eseguire in sicurezza le operazioni di "despolettamento", la zona dovrà essere totalmente evacuata, per un raggio quindi di 447 metri, con conseguente blocco della circolazione stradale, ferroviaria e aerea, e interdizione delle aree verdi. (segue) (Com)